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14 часов назад

Макс Ферстаппен: «Я прочитал 2-3 книги за свою жизнь, мне не хватает терпения»

Sports.ru

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о небольшом опыте чтения книг и поделился мнением о сериалах и фильмах.

Прочитал 2-3 книги за свою жизнь - пилот "Формулы-1"
Фото: Sports.ruSports.ru

– Ты больше любишь фильмы или книги?

– В моей жизни было, может, две или три книги, я не то чтобы их читаю. Мне не хватает терпения. Так что фильмы, определенно.

– Тогда вопрос такой, что больше нравится – фильмы или сериалы?

– Трудно сказать, не знаю. Наверное, в разные периоды года мне нравится смотреть или сериалы, или фильмы. Пожалуй, в межсезонье я больше смотрю сериалы.

– Какой сериал и какой фильм должен посмотреть каждый, на твой взгляд?

– Сериал – ну, мне нравится «Игра престолов». Мне она казалось очень классной. А фильм – либо «Мальчишник в Вегасе», либо «Волк с Уолл-стрит». Что-то веселое.

Автоспорт,Макс Ферстаппен,
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