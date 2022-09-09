Porsche объявила о срыве сделки с Red Bull Racing

Компания Porsche в пятницу утром, 9 сентября, опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что сделки с Red Bull Racing не будет.

Немецкий производитель планировал прийти в Формулу 1 в 2026 году в качестве технического партнёра «Красных быков», но переговоры сорвались.

«Предполагалось, что партнёрство будет равноправным – как в плане моторов, так и команды. Этого достичь не удалось», – говорится в заявлении.

Неизвестно, будет ли Porsche рассматривать другие варианты участия в Ф1. Что касается Red Bull Racing, то руководство команды в последнее время не раз подчеркивало, что с введением в эксплуатацию моторостроительного подразделения в Милтон-Кинсе обойдутся и без технического партнёра.