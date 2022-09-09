Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+22° в 
USD 60.80EUR 60.70
Войти в почту
26 минут назад

Ферстаппен получит штраф в пять позиций на Гран-при Италии

Чемпионат.com

Действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен получит штраф в пять позиций на Гран-при Италии, который состоится в этот уик-энд.

Ферстаппен получит штраф в пять позиций на Гран-при Италии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Ред Булл» приняли решение заменить двигатель внутреннего сгорания на болиде Ферстаппена. Это пятая по счёту замена элемента в нынешнем сезоне и вторая сверх лимита. За первый сверхлимитный двигатель в Ферстаппен получил штраф в 10 позиций.

Напомним, на Гран-при Бельгии Макс Ферстаппен стартовал 14-м из-за замены элементов сверх лимита, но в итоге сумел выиграть тот этап.

На данный момент Ферстаппен лидирует в общем зачёте пилотов, набрав 310 очков. Ближайшие преследователи пилота «Ред Булл» — Серхио Перес и Шарль Леклер. Каждый из них набрал по 201 очку.

Автоспорт,Шарль Леклер,Макс Ферстаппен,Серхио Перес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители