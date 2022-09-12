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2 часа назад

Льюис Хэмилтон: Ферстаппен даже не напрягается

autosport.com.ru

Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон высказался о доминировании Макса Ферстаппена в сезоне-2022 и назвал его машину практически непобедимой.

Хэмилтон: Ферстаппен даже не напрягается
Фото: ReutersReuters

На вопрос в интервью Sky Sports, может ли он одержать победу в предстоящей гонке в Сингапуре, Хэмилтон ответил: «Мы должны быть реалистами. Машина Red Bull практически непобедима. Чтобы победить её, нужно приложить немало усилий. По эффективностью они далеко впереди всех.

Мы не догнали их, и у нас нет обновлений, чтобы сделать это, поэтому нам понадобится удача. Можем ли мы победить? Это не исключено, потому что потенциально мы могли выиграть в Зандвоорте и, возможно, в Будапеште. Но Ферстаппен не напрягается впереди, так что мы никогда не узнаем их истинный темп».

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