Хэмилтон: Ферстаппен даже не напрягается

На вопрос в интервью Sky Sports , может ли он одержать победу в предстоящей гонке в Сингапуре, Хэмилтон ответил: «Мы должны быть реалистами. Машина Red Bull практически непобедима. Чтобы победить её, нужно приложить немало усилий. По эффективностью они далеко впереди всех.

Мы не догнали их, и у нас нет обновлений, чтобы сделать это, поэтому нам понадобится удача. Можем ли мы победить? Это не исключено, потому что потенциально мы могли выиграть в Зандвоорте и, возможно, в Будапеште. Но Ферстаппен не напрягается впереди, так что мы никогда не узнаем их истинный темп».