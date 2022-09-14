Карякину поставили условие для допуска на "Дакар"

Международная автомобильная федерация потребовала от уральского гонщика Сергея Карякина письменного отказа от поддержки действий российских властей для участия в ралли "Дакар".
"Они хотят, чтобы я изменил свою позицию, соответствующую политическому вектору страны. Но я менять ее не буду и не собираюсь высказывать недоверие позиции России", – отметил спортсмен в разговоре с ЕАН.
По его словам, неизвестно, какую юридическую силу имеет документ, который ему предложено подписать. Спортсмен подчеркнул, что опасается провокаций, передает "Уралинформбюро".
При этом Сергей Карякин добавил, что его представители продолжают вести переговоры по поводу участия гонщика в соревнованиях.
Сергей Карякин является победителем "Дакара-2017" в разделе квадроциклов. В сентябре 2021 года он был избран депутатом Заксобрания Свердловской области от "Единой России".