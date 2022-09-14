"Не поддерживать Путина": Карякина призвали отказаться от России

Российского гонщика Сергея Карякина не допускают до участия в ралли-рейде «Дакар». От спортсмена просят письменное заявление об осуждении спецоперации на Украине. Об этом он рассказал РИА Новости.
По словам Карякина заявление об осуждении российской спецоперации организаторы гонки просят подписать не только его, но и всех российских спортсменов, кто участвует в соревнованиях в рамках FIA (Международной федерации автоспорта).
«Это требование FIA, которая громче всех кричала об отсутствии политики в спорте, а на деле идет политика двойных стандартов. В этой бумажке написано, что мы не должны поддерживать президента, спецоперацию, что мы считаем действия нашей страны деструктивными. То есть, в таком формате», - рассказал Карякин.
Он уточнил, что такое заявление ему дали еще в апреле. Тогда гонщик отказался его подписывать и именно из-за этого пропустил Кубок мира и другие соревнования. Сейчас спортсмены пытаются решить вопрос, можно ли участвовать в гонках без подписи.
«Мы пытаемся продавить, чтобы бумагу отменили. Она противоречит конкуренции. Помогают юристы, другие команды. Тут идет личное общение с организаторами, поэтому к помощи Минспорта и Федерации автоспорта России не прибегали», - отметил гонщик.
Напомним, ралли-рейд «Дакар» пройдет с 31 декабря по 15 января в Саудовской Аравии. Карякин является победителем «Дакара-2017» в зачете квадроциклов.