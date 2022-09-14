"Не поддерживать Путина": Карякина призвали отказаться от России

Российского гонщика Сергея Карякина не допускают до участия в ралли-рейде «Дакар». От спортсмена просят письменное заявление об осуждении спецоперации на Украине. Об этом он рассказал РИА Новости.

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По словам Карякина заявление об осуждении российской спецоперации организаторы гонки просят подписать не только его, но и всех российских спортсменов, кто участвует в соревнованиях в рамках FIA (Международной федерации автоспорта).

«Это требование FIA, которая громче всех кричала об отсутствии политики в спорте, а на деле идет политика двойных стандартов. В этой бумажке написано, что мы не должны поддерживать президента, спецоперацию, что мы считаем действия нашей страны деструктивными. То есть, в таком формате», - рассказал Карякин.

Он уточнил, что такое заявление ему дали еще в апреле. Тогда гонщик отказался его подписывать и именно из-за этого пропустил Кубок мира и другие соревнования. Сейчас спортсмены пытаются решить вопрос, можно ли участвовать в гонках без подписи.

«Мы пытаемся продавить, чтобы бумагу отменили. Она противоречит конкуренции. Помогают юристы, другие команды. Тут идет личное общение с организаторами, поэтому к помощи Минспорта и Федерации автоспорта России не прибегали», - отметил гонщик.