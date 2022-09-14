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2 часа назад

Российский гонщик сменит гражданство ради выступления на "Дакаре"

Газета.Ruиещё 1

Российский гонщик Константин Жильцов рассказал, что сменил гражданство ради выступления на ралли-рейде «Дакар» в этом году. Напомним, что у отечественных пилотов возникли проблемы с допуском к соревнованиям. Всем российским гонщикам необходимо подписать документ, осуждающий президента и спецоперацию на Украине.

Российский гонщик сменит гражданство ради "Дакара"
Фото: VRT RACING TEAMVRT RACING TEAM

«Я сделал себе комплект документов. И на этапе чемпионата России в Ульяновске уже буду выступать как иностранный спортсмен. Гоняться необходимо, иначе теряешь навыки, и тогда нужно вообще прекращать все это. Карьера в профессиональном спорте достаточно скоротечна, поэтому надо принимать какие то кардинальные решения.

Мы постоянно слышим: «Ребята, сейчас все изменится», но пока ничего не поменялось в плане перспектив занятий профессиональным спортом для россиян», — приводит слова Жильцова «Матч ТВ».

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Ралли-рейд «Дакар» пройдет с 31 декабря по 15 января в Саудовской Аравии.

Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в некоторых видах спорта российские спортсмены продолжают выступать под нейтральным флагом.

Автоспорт,Константин Жильцов,
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