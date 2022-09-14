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2 часа назад

Россиянин Жильцов будет выступать под гоночной лицензией Израиля — источник

Матч ТВ

Как стало известно «Матч ТВ», российский штурман Константин Жильцов будет выступать в гонках под лицензией Израиля.

Жильцов будет выступать под гоночной лицензией Израиля
Фото:  Матч ТВ Матч ТВ

14 сентября Жильцов сообщил «Матч ТВ», что ради участия в «Дакаре» получит второй паспорт, но отказался называть страну. Ранее стало известно, что для допуска к «Дакару» от гонщиков требуют подписать заявление об осуждении российской спецоперации на Украине.

Жильцову 57 лет, на ралли «Дакар» 2013 года в зачете внедорожников штурман занял третье место, также он становился на «Дакаре» пятым (2015) и восьмым (2016). Кроме того, на его счету победа в Кубке мира по ралли рейдам (2014) и второе место (2015).

Ралли «Дакар» — этап чемпионата мира, который проводится Международной автомобильной федерацией (FIA). FIA ранее уже требовала от гонщиков подписать заявление об осуждении российской спецоперации на Украине.

Автоспорт,Константин Жильцов,
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