Российскую гонщицу не пустили на Дакар за отказ поддержать Украину

Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова была не допущена до Ралли Дакар из-за отказа подписывать документы о поддержке Украины. Об этом сообщает «РБК Спорт».
«Я не буду выступать на Дакаре, потому что это Чемпионат мира, для которого нужно подписать декларацию, о том, что я не поддерживаю спецоперацию, что я не за Россию, а поддерживаю Украину. Я это подписать не могу, потому что я с этим не согласна. В данном контексте участие невозможно, я не могу не поддерживать свою страну», – рассказала Нифонтова.
Анастасия Нифонтова – единственная российская гонщица, которая входила в тройку сильнейших спортсменов страны сразу в пяти видах мотогонок: мотокросс, эндуро, кросс-кантри ралли, супермото, шоссейно-кольцевые гонки. Грядущее Ралли Дакар пройдёт с 31 декабря по 15 января в Саудовской Аравии.
Международная федерация автоспорта запретила российским и белорусским спортсменам соревноваться под флагами своих стран, а также под эгидой организации, если только они не подпишут декларацию о приверженности принципам мира, политического нейтралитета и солидарности с Украиной.