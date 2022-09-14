Российскую гонщицу не пустили на Дакар за отказ поддержать Украину

«Я не буду выступать на Дакаре, потому что это Чемпионат мира, для которого нужно подписать декларацию, о том, что я не поддерживаю спецоперацию, что я не за Россию, а поддерживаю Украину. Я это подписать не могу, потому что я с этим не согласна. В данном контексте участие невозможно, я не могу не поддерживать свою страну», – рассказала Нифонтова.