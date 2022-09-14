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57 минут назад

Российскую гонщицу не пустили на Дакар за отказ поддержать Украину

Елена Прошина

Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова была не допущена до Ралли Дакар из-за отказа подписывать документы о поддержке Украины. Об этом сообщает «РБК Спорт».

Российскую гонщицу не пустили на Дакар за отказ поддержать Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не буду выступать на Дакаре, потому что это Чемпионат мира, для которого нужно подписать декларацию, о том, что я не поддерживаю спецоперацию, что я не за Россию, а поддерживаю Украину. Я это подписать не могу, потому что я с этим не согласна. В данном контексте участие невозможно, я не могу не поддерживать свою страну», – рассказала Нифонтова.

Анастасия Нифонтова – единственная российская гонщица, которая входила в тройку сильнейших спортсменов страны сразу в пяти видах мотогонок: мотокросс, эндуро, кросс-кантри ралли, супермото, шоссейно-кольцевые гонки. Грядущее Ралли Дакар пройдёт с 31 декабря по 15 января в Саудовской Аравии.

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Международная федерация автоспорта запретила российским и белорусским спортсменам соревноваться под флагами своих стран, а также под эгидой организации, если только они не подпишут декларацию о приверженности принципам мира, политического нейтралитета и солидарности с Украиной.

Автоспорт,Анастасия Нифонтова,
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