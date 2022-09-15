Россиянин Шварцман дебютирует в "Формуле-1" на Гран-при США

Россиянин Роберт Шварцман, выступающий под израильской лицензией, в составе команды "Феррари" примет участие в первой свободной практике на этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при США. Об этом сообщает пресс-служба "Феррари" в четверг.

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Для 22-летнего спортсмена это будет дебют в королевских гонках. В нынешнем сезоне Шварцман является тест-пилотом "Феррари". Он - чемпион "Формулы-3" (2019) и вице-чемпион "Формулы-2" (2021).

Шварцман станет пятым россиянином, который примет участие в официальных заездах "Формулы-1". В разные годы в чемпионате выступали Виталий Петров, Даниил Квят, Сергей Сироткин и Никита Мазепин.

1 марта Международная автомобильная федерация (FIA) разрешила российским и белорусским гонщикам выступать в соревнованиях только под нейтральным флагом и при условии подписания особого документа, в котором прописаны ряд ограничений для пилотов. Многие российские гонщики не стали подписывать документ и выступают в соревнованиях под эгидой FIA под гоночными лицензиями других стран.