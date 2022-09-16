Гонщик Карякин назвал документ FIA нарушением прав человека

Документ Международной автомобильной федерации (FIA), который российские гонщики должны подписать для участия в соревнованиях, является нарушением прав человека. Такое мнение журналистам в пятницу высказал российский гонщик Сергей Карякин.

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1 марта FIA разрешила российским и белорусским гонщикам выступать в соревнованиях только под нейтральным флагом и при условии подписания особого документа, в котором прописан ряд ограничений для пилотов. В среду Карякин заявил ТАСС, что не будет подписывать документ и может отказаться от участия в ралли-марафоне "Дакар".

"Они этим документом не ограничатся, документ кабальный и нарушает права человека, - сказал Карякин. - Подавать в суд бессмысленно - в российском я выиграю, а на Западе шансов нет. Там творят, что хотят. Выкинуть последние деньги на суды, где вероятность выиграть 1%, смыс

"По этому документу мы должны отказаться от флага, гимна, от любых знаков, что мы российские спортсмены. Они хотят, чтобы мы отказались от политики нашего государства. В Европе используют это письмо против нас, покажут, что в России все плохо, что никто не поддерживает спецоперацию, это будет очередной патрон против нас. Они называют это декларацией спортсменов", - добавил гонщик.