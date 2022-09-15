Глава Mercedes: Борьба с Ferrari за второе место не закончена

За шесть гонок до конца сезона Mercedes 35 очков уступает Ferrari в борьбе за второе место в Кубке конструкторов. Руководитель команды Тото Вольфф считает, что борьба со Скудерией ещё не окончена, и у Mercedes есть шансы в ней преуспеть.
Тото Вольфф: «Я считаю, что борьба ещё не закончена. Мы должны продолжать максимально выкладываться каждый уик-энд, и в конце сезона узнаем, смогли ли занять второе место.
Нас огорчает, что на финише гонки мы отстаём на тридцать секунд от лидера – необходимо отыграть такое отставание. Второе место в Кубке конструкторов – хороший мотиватор для команды, но всё же основное внимание мы уже уделяем подготовке к следующему году.
В теории трасса в Сингапуре должна подойти нам, но если вспомнить другие городские трассы, на которых мы выступали в этом году, Монако и Азербайджан, то наша машина не очень хорошо выглядела на кочках. Именно поэтому мы не уверены, как выступим на следующем этапе. Однако команда продолжит атаковать и улучшать машину. Я доволен, что теперь мы знаем направление, в котором должны двигаться».