Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+19° в 
USD 59.78EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

Вольфф: Борьба с Ferrari за второе место не закончена

F1News.ru

За шесть гонок до конца сезона Mercedes 35 очков уступает Ferrari в борьбе за второе место в Кубке конструкторов. Руководитель команды Тото Вольфф считает, что борьба со Скудерией ещё не окончена, и у Mercedes есть шансы в ней преуспеть.

Глава Mercedes: Борьба с Ferrari за второе место не закончена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тото Вольфф: «Я считаю, что борьба ещё не закончена. Мы должны продолжать максимально выкладываться каждый уик-энд, и в конце сезона узнаем, смогли ли занять второе место.

Нас огорчает, что на финише гонки мы отстаём на тридцать секунд от лидера – необходимо отыграть такое отставание. Второе место в Кубке конструкторов – хороший мотиватор для команды, но всё же основное внимание мы уже уделяем подготовке к следующему году.

В теории трасса в Сингапуре должна подойти нам, но если вспомнить другие городские трассы, на которых мы выступали в этом году, Монако и Азербайджан, то наша машина не очень хорошо выглядела на кочках. Именно поэтому мы не уверены, как выступим на следующем этапе. Однако команда продолжит атаковать и улучшать машину. Я доволен, что теперь мы знаем направление, в котором должны двигаться».

Автоспорт,Ferrari,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители