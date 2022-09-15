Глава Mercedes: Борьба с Ferrari за второе место не закончена

За шесть гонок до конца сезона Mercedes 35 очков уступает Ferrari в борьбе за второе место в Кубке конструкторов. Руководитель команды Тото Вольфф считает, что борьба со Скудерией ещё не окончена, и у Mercedes есть шансы в ней преуспеть.

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Тото Вольфф: «Я считаю, что борьба ещё не закончена. Мы должны продолжать максимально выкладываться каждый уик-энд, и в конце сезона узнаем, смогли ли занять второе место.

Нас огорчает, что на финише гонки мы отстаём на тридцать секунд от лидера – необходимо отыграть такое отставание. Второе место в Кубке конструкторов – хороший мотиватор для команды, но всё же основное внимание мы уже уделяем подготовке к следующему году.