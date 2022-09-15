Мазепин не готов отказываться от страны

— «Формула 1» — это для меня прежде всего спорт. Я им занимался 18 лет. Смотрел ее до того, как там начал выступать. Помню, мы с отцом очень много времени провели за телевизором в воскресенье, смотря Гран при. Я смотрю гонки, мне очень нравится. Слежу не только за «Формулой 1», но и за «Формулой 2», и за «Формулой 3». Там выступает много моих давних друзей, которые были со мной с самого детства. Их отношение ко мне не менялось, как и мое к ним.