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1 час назад

Мазепин – о позиции гонщиков по поводу смены спортивного гражданства: «Это выбор каждого»

Матч ТВ

Бывший пилот команды «Формулы 1» «Хаас» Никита Мазепин в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что с пониманием относится к выбору гонщиков, решивших поменять или оставить спортивное гражданство, а также рассказал, реально ли его возвращение в «Формулу 1».

Мазепин не готов отказываться от страны
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Ранее российский гонщик Сергей Карякин заявил, что не собирается менять спортивное гражданство ради участия в ралли «Дакар», а штурман Константин Жильцов сообщил «Матч ТВ», что получит второй паспорт для участия в гонках.

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— Тема последних дней — смена гражданства. Выступили Карякин и Жильцов, но позиция у них разная. Как относитесь к этому и к тому, что гонщики отказываются от подобного?

— Это выбор каждого человека. Я как основатель фонда «Мы выступаем как один» считаю, что людям нужно давать выбор: выбирать одну позицию или другую, — сказал Мазепин «Матч ТВ». — Жильцов не единственный, кто так сделал. По моей информации, Роберт Шварцман (тест пилот команды «Феррари» в «Формуле 2» — прим. «Матч ТВ») принял точно такое же решение ради попытки продолжения выступления в том или ином чемпионате. Это выбор каждого. Я бы так не сделал и не собираюсь этого делать.

Сергея я очень хорошо знаю, мы провели 14 дней в лесах, в грязи, в дюнах. Я эту позицию слышал не раз, и для меня это не было сюрпризом, я ее уважаю.

— За «Формулой 1» следите?

— «Формула 1» — это для меня прежде всего спорт. Я им занимался 18 лет. Смотрел ее до того, как там начал выступать. Помню, мы с отцом очень много времени провели за телевизором в воскресенье, смотря Гран при. Я смотрю гонки, мне очень нравится. Слежу не только за «Формулой 1», но и за «Формулой 2», и за «Формулой 3». Там выступает много моих давних друзей, которые были со мной с самого детства. Их отношение ко мне не менялось, как и мое к ним.

— Никита Мазепин снова в «Формуле 1» — это реально?

— Это реально.

— Когда это возможно?

— Это возможно тогда, когда я буду свободен, чтобы выступать в тех странах, где у меня санкции.

Мазепин дебютировал в «Формуле 1» в сезоне 2021. Лучшим его результатом является финиш на 14 м месте на Гран при Азербайджана.

Автоспорт,Никита Мазепин,Роберт Шварцман,Константин Жильцов,Сергей Карякин,Ferrari,
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