Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+25° в 
USD 60.17EUR 60.04
Войти в почту
1 час назад

Россиянин Никита Бедрин примет участие в тестах Формулы-3

Чемпионат.com

оссийский гонщик Никита Бедрин, выступающий в Формуле-4, примет участие в постсезонных тестах Формулы-3, которые состоятся с 21 по 23 сентября в испанском городе Херес.

Россиянин Бедрин примет участие в тестах Формулы-3
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Бедрин выступит в составе команды «Йенцер Моторспорт», которая в прошедшем сезоне Формулы-3 показала девятый результат в общем зачёте при 10 участвующих командах. За «Йенцер» выступали Уильям Алатало, Идо Коэн и Федерико Мальвестити.

Помимо Никиты Бедрина, в тестах также примут участие Тэйлор Барнард и Алекс Гарсия.

В этом сезоне Бедрин занимает текущее девятое место в итальянской Формуле-4 и четвёртое — в немецкой Ф-4. Стоит отметить, что в Формуле-3 в прошедшем сезоне выступал ещё один российский гонщик — Александр Смоляр, представляющий команду «МП Моторспорт».

Автоспорт,Алекс Гарсия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители