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2 часа назад

Юки Цунода продлил контракт с AlphaTauri на 2023 год

autosport.com.ruиещё 3

Японский гонщик Юки Цунода продолжит выступать в Формуле 1 за AlphaTauri в 2023 году. Об в этом в четверг утром сообщила младшая команда Red Bull.

Юки Цунода продлил контракт с AlphaTauri
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

«Юки – очень талантливый гонщик, мы видели это с тех пор, как он присоединился к нам в прошлом году. В этом сезоне он сделал серьёзный шаг вперёд.

Скорость, которую он показывает в последнее время, – доказательство того, что он быстро учится и заслуживает места в Формуле 1. Я по-прежнему жду от него хороших результатов в последних шести гонках 2022 года», – прокомментировал руководитель AlphaTauri Франц Тост.

Сам Цунода добавил: «Я хочу сказать огромное спасибо Red Bull, Honda и AlphaTauri за то, что они продолжают давать мне возможность выступать в Ф1. Переехав в прошлом году в Италию, чтобы быть поближе к базе, я действительно стал чувствовать себя частью команды и рад, что смогу продолжить гонять с ними в 2023 году.

Конечно, сезон-2022 ещё не закончился, и мы по-прежнему упорно боремся в средней группе, поэтому я полностью сосредоточен на том, чтобы завершить его на высоком уровне, а затем мы будем с нетерпением ждать следующего года».

Автоспорт,Франц Тост,
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