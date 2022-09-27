Алексей Попов: Все понимают, что произошло со Шварцманом в Ф2

Российский комментатор Алексей Попов считает, что Роберт Шварцман сейчас выступал бы в Формуле 1, если бы в Ф2 не оказался в одной команде с Миком Шумахером.

Фото: autosport.com.ru autosport.com.ru

Россиянин выступал вместе с немцем за Prema в сезоне-2020, но чемпионом не стал и в Ф1 не попал, в отличие от напарника. Однако паддоке молодёжной серии бытует мнение, что сын Михаэля Шумахера выиграл титул в главной молодёжке не без помощи со стороны.

«Роберт крепится, улыбается, бодрячком. Однако сложись тогда иначе в Формуле 2, в Prema с Миком – всё могло бы пойти по-другому, но вышло так, как вышло.