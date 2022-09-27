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2 часа назад

Алексей Попов: Все понимают, что произошло со Шварцманом в Ф2

autosport.com.ru

Российский комментатор Алексей Попов считает, что Роберт Шварцман сейчас выступал бы в Формуле 1, если бы в Ф2 не оказался в одной команде с Миком Шумахером.

Алексей Попов: Все понимают, что произошло со Шварцманом в Ф2
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

Россиянин выступал вместе с немцем за Prema в сезоне-2020, но чемпионом не стал и в Ф1 не попал, в отличие от напарника. Однако паддоке молодёжной серии бытует мнение, что сын Михаэля Шумахера выиграл титул в главной молодёжке не без помощи со стороны.

«Роберт крепится, улыбается, бодрячком. Однако сложись тогда иначе в Формуле 2, в Prema с Миком – всё могло бы пойти по-другому, но вышло так, как вышло.

Я не буду уточнять, но думаю, те, кто внимательно следил, всё понимают. То, что происходит с Миком сейчас, тоже логично. Я уверен, что Роберт был пилотом другого уровня, и очень хотелось бы, чтобы он им ещё стал. Получится ли это, не знаю», – сказал Попов в видео на своём Youtube-канале.

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