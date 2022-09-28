«КАМАЗ-мастер» отказался от участия в «Дакаре»

Российская команда «КамАЗ-мастер», являющаяся действующим победителем «Дакара», пропустит соревнования в этом году из-за отказа подписать анкету FIA с осуждением российской спецоперации на Украине. Об этом говорится в официальном заявлении команды.
Ралли «Дакар» - чемпионата мира, который проводится Международной автомобильной федерацией (FIA). Соревнования пройдут с 31 декабря по 15 января в Саудовской Аравии. В этом году для допуска к ним от гонщиков требуют подписать документ об осуждении российской спецоперации на Украине.
В команде «КамАЗ-мастер» заявили о том, что приняли решение на подписывать эту анкету.
«По нашему мнению, содержание данного документа носит политический характер, а также нарушает принципы равных условий для спортсменов. Считаем для себя невозможным подписание подобных документов и участие в соревнованиях на таких условиях», - подчеркивается в официальном заявлении «КамАЗ-мастер».
В команде отметили, что выбор для них очевиден – «мы всегда со своей Родиной, особенно тогда, когда она находится в непростой ситуации».
После начала спецоперации на Украине руководство Международного олимпийского комитета посоветовало спортивным федерациям отстранить белорусских и российских атлетов от международных соревнований. После чего Санкт-Петербург лишили права проведения финала Лиги Чемпионов текущего сезона, Сочи — этапа «Формулы-1», Новосибирск — молодежного чемпионата мира по хоккею.