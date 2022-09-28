Гонщик усомнился в участии россиян в "Дакаре" раньше 2025 года

"К сожалению, "Дакар" к этому году полностью перешел под эгиду международной федерации, видимо, это влияние негативно сказалось на решении организаторов, - сказал Карякин. - Решение не получилось изменить даже такому гиганту, как "Камаз-мастер", который имеет юристов, они приложили все усилия, как и я. Безусловно, "Дакар" сильно потерял, к сожалению, такая ситуация в мире, мы должны отталкиваться от нее. Думаю, даже наше участие в "Дакаре" 2024 года под вопросом".