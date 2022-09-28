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1 час назад

Гонщик Карякин сомневается, что россияне смогут участвовать в "Дакаре" раньше 2025 года

ТАСС

Российские гонщики вряд ли смогут принять участие в ралли-марафоне "Дакар" до 2025 года. Такое мнение ТАСС в среду высказал российский гонщик Сергей Карякин.

Гонщик усомнился в участии россиян в "Дакаре" раньше 2025 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В среду пресс-служба "Камаз-мастера" заявила о том, что команда не станет подписывать документ Международной автомобильной федерации (FIA), осуждающий специальную операцию на Украине, для участия в "Дакаре". 14 сентября Карякин рассказал ТАСС, что не будет участвовать в "Дакаре" при условии обязательного подписания декларации об осуждении СВО.

"К сожалению, "Дакар" к этому году полностью перешел под эгиду международной федерации, видимо, это влияние негативно сказалось на решении организаторов, - сказал Карякин. - Решение не получилось изменить даже такому гиганту, как "Камаз-мастер", который имеет юристов, они приложили все усилия, как и я. Безусловно, "Дакар" сильно потерял, к сожалению, такая ситуация в мире, мы должны отталкиваться от нее. Думаю, даже наше участие в "Дакаре" 2024 года под вопросом".

"Европа и так настолько обложила себя санкциями к России, их не пугает, что страдает их же экономика. "Шелковый путь" - известная история, очень хорошая гонка, благодарность нашим организаторам за то, что делают ее из года в год, это была инициатива нашего президента, он как всегда оказался прав, обеспечив наше участие в столь важном мероприятии", - добавил собеседник агентства.

Карякину 31 год, он является победителем "Дакара" 2017 года в зачете квадроциклов. В 2020 году он стал вторым, выступая на багги.

Ралли-марафон "Дакар" пройдет с 31 декабря по 15 января в Саудовской Аравии.

Автоспорт,Сергей Карякин,
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