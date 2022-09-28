Ferrari обновит машину к Гран При Сингапура

Команда Ferrari привезёт на Гран При Сингапура обновления и попытается отсрочить второй титул Макса Ферстаппена.
Хотя с математической точки зрения надежд на чемпионство у Ferrari и Шарля Леклера уже не так много, Скудерия не спешит останавливать программу развития. По информации итальянского Motorsport, Ferrari привезет в Сингапур обновления, на которые команду натолкнуло выступление на домашнем Гран При Италии.
На Марину Бей итальянский коллектив привезёт обновлённые крылья и днище, но и эти новинки станут не последними в сезоне. В следующий раз Ferrari планирует обновить машину к этапу в Мексике, за три этапа до конца года.
По словам источника, усилия Ferrari направлены на то, чтобы прервать серию побед Макса Ферстаппена, однако у итальянцев есть ещё одна важная задача – не позволить Mercedes отобрать у них второе место в Кубке Конструкторов.