Ferrari обновит машину к Гран При Сингапура

Команда Ferrari привезёт на Гран При Сингапура обновления и попытается отсрочить второй титул Макса Ферстаппена.

Фото: autosport.com.ru autosport.com.ru

Хотя с математической точки зрения надежд на чемпионство у Ferrari и Шарля Леклера уже не так много, Скудерия не спешит останавливать программу развития. По информации итальянского Motorsport, Ferrari привезет в Сингапур обновления, на которые команду натолкнуло выступление на домашнем Гран При Италии.

На Марину Бей итальянский коллектив привезёт обновлённые крылья и днище, но и эти новинки станут не последними в сезоне. В следующий раз Ferrari планирует обновить машину к этапу в Мексике, за три этапа до конца года.