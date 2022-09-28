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21 час назад

Хэмилтон ретвитнул прогноз 2012 года о своём провале в «Мерседесе»

Чемпионат.comиещё 2

Пилот «Мерседеса», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон сделал любопытный ретвит на своей странице в социальной сети. Хэмилтон репостнул запись, касающуюся прогноза на его выступления в «Мерседесе», датированную ещё 2012 годом, когда британец подписал контракт с командой. «У Льюиса больше шансов выиграть лотерею, чем выиграть гонку с «Мерседесом», — написал тогда пользователь. Хэмилтон вместе с командой выиграл шесть чемпионских титулов, один раз по итогам сезона стал вторым и один раз – четвёртым. Нынешний сезон пока единственный в карьере Льюиса Хэмилтона, в котором он не одержал ни одной победы. За шесть этапов до конца чемпионата он занимает шестое место в личном зачёте. Ранее Хэмилтон никогда не заканчивал чемпионат мира ниже пятой позиции.

Хэмилтон ретвитнул прогноз 2012 года о своём провале в «Мерседесе»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Автоспорт,Льюис Хэмилтон,
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