ФИА поменяла подход к измерению галопирования

Международная автомобильная федерация (ФИА) изменила подход, заложенный в техническую директиву по борьбе с галопированием.

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Об этом сообщает Autosport. Решение связано с необходимостью избежать проблем на кочковатых трассах – к примеру, в Сингапуре и Остине. Гран-при Сингапура состоится в ближайшие выходные, с 30 сентября по 2 октября.

Директива вступила в силу на Гран-при Бельгии. Команды рисковали получить дисквалификацию при превышении показателей. На данный момент никто из участников наказан не был.