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1 час назад

ФИА поменяла подход к измерению галопирования перед Гран-при Сингапура

Sports.ru

Международная автомобильная федерация (ФИА) изменила подход, заложенный в техническую директиву по борьбе с галопированием.

ФИА поменяла подход к измерению галопирования
Фото: Sports.ruSports.ru

Об этом сообщает Autosport. Решение связано с необходимостью избежать проблем на кочковатых трассах – к примеру, в Сингапуре и Остине. Гран-при Сингапура состоится в ближайшие выходные, с 30 сентября по 2 октября.

Директива вступила в силу на Гран-при Бельгии. Команды рисковали получить дисквалификацию при превышении показателей. На данный момент никто из участников наказан не был.

Изначально энергия тряски измерялась как средняя по дистанции, и команды не должны были превышать величину в 10 Дж/кг на 100 км. На особенно кочковатых треках коллективы могут ненамеренно нарушить данный показатель из-за особенностей покрытия, поэтому с Гран-при Сингапура при измерении не будут учитываться скачки с перегрузкой в более чем 7G.

Автоспорт,
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