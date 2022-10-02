Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 57.57EUR 54.39
Войти в почту
2 октября

Алонсо стал рекордсменом "Формулы-1" по количеству стартов

ТАССиещё 3

Испанский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Альпин" Фернандо Алонсо в воскресенье установил рекорд по количеству стартов на этапах Гран-при.

Алонсо стал рекордсменом "Формулы-1"
Фото: © AP Photo/Vincent Thian© AP Photo/Vincent Thian

Для Алонсо старт в гонке 17-го этапа чемпионата мира - Гран-при Сингапура - стал 350-м в карьере. Испанец превзошел достижение победителя "Формулы-1" 2007 года финна Кими Райкконена, на счету которого было 349 стартов. Финский пилот завершил карьеру в 2021 году.

Алонсо 41 год, он дебютировал в "Формуле-1" в составе итальянской команды "Минарди" в 2001 году, в 2003 году пилот подписал контракт с командой "Рено", с которой дважды выиграл титул (2005, 2006). После этого испанец провел сезон в "Макларене", потом вернулся на два года в "Рено", а в 2010 году перешел в "Феррари", где выступал пять сезонов. Затем гонщик вернулся в "Макларен", а после завершения сезона-2018 приостановил карьеру в "Формуле-1". В чемпионат Алонсо вернулся в 2021 году в составе команды "Альпин". Всего на счету Алонсо 32 победы, 98 подиумов и 22 поул-позиции в "Формуле-1".

По итогам 16 этапов Алонсо занимает 9-е место в общем зачете пилотов, набрав 59 очков. Лучшим результатом испанца в 2022 году является пятое место на этапах Гран-при Великобритании и Бельгии.

Автоспорт,Фернандо Алонсо,Ferrari,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители