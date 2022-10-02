Алонсо стал рекордсменом "Формулы-1"

Алонсо 41 год, он дебютировал в "Формуле-1" в составе итальянской команды "Минарди" в 2001 году, в 2003 году пилот подписал контракт с командой "Рено", с которой дважды выиграл титул (2005, 2006). После этого испанец провел сезон в "Макларене", потом вернулся на два года в "Рено", а в 2010 году перешел в "Феррари", где выступал пять сезонов. Затем гонщик вернулся в "Макларен", а после завершения сезона-2018 приостановил карьеру в "Формуле-1". В чемпионат Алонсо вернулся в 2021 году в составе команды "Альпин". Всего на счету Алонсо 32 победы, 98 подиумов и 22 поул-позиции в "Формуле-1".