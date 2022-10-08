Ферстаппен: Я очень рад, что завоевал поул

Макс Ферстаппен: «Пилотировать на этой трассе невероятно здорово, особенно в режиме квалификации, когда в баке машины минимум топлива. На первом секторе эти машины словно оживают! Я очень доволен, что завоевал поул, но и в целом очень рад, что мы вернулись в Сузуку.

По ходу заключительной попытки от моей машины отвалилась часть воздуховода задних тормозов, поэтому я не смог улучшить результат, но в любом случае первый круг оказался достаточно хорошим.

Что касается инцидента с Ландо, в тот момент я ехал довольно медленно и хотел ускориться, но шины были довольно холодными, поэтому машину начало разворачивать, и момент был очень опасный. Именно тогда Ландо пытался меня обогнать, поэтому ему пришлось уворачиваться от моей машины, но, к счастью, обошлось без последствий.

Интересно, какая погода будет завтра. Некоторые говорят, что будет сухо, другие считают, что пойдёт дождь. Надо просто дождаться воскресенья и посмотреть, что происходит. Но я уверен, что у нас хорошая машина, поэтому предвкушаю завтрашнюю гонку».