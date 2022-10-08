Леклер и Сайнс готовы побороться за победу в гонке

Карлос Сайнс (3-й): «У меня получился очень чистый и хороший круг, за исключением последнего поворота, на выходе из которого возникла излишняя пробуксовка колёс. Обидно, ведь я всего пять сотых уступил времени поула. Это уже не первая квалификация, когда я так мало уступаю Максу и Шарлю. Надеюсь, в конце сезона уже у меня будет преимущество в пять сотых, и я начну завоёвывать поулы.

Погода завтра может сыграть свою роль – дождь вполне возможен. В гонке многое может произойти, но старт с третьего места открывает передо мной огромные возможности. Я сберёг комплект Soft – у меня отличная позиция, чтобы навязать завтра борьбу Максу Ферстаппену».