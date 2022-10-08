Леклер и Сайнс готовы побороться за победу в гонке

Шарль Леклер и Карлос Сайнс показали второе и третье время в квалификации Гран При Японии, уступив обладателю поула Максу Ферстаппену менее десятой. Гонщики Ferrari полны решимости побороться за победу в гонке.
Шарль Леклер (2-й): «В Сузуке сложно проехать идеальный круг. Если ты показываешь лучшее время на первом секторе, то неизбежно теряешь на третьем. На последнем круге я попытался найти баланс и поберечь шины, чтобы они были эффективными на третьем секторе, но потерял немного времени. Здорово, что результаты такие плотные – учитывая мою стартовую позицию, постараюсь хорошо провести гонку.
Мы собрали очень мало информации перед гонкой, так что просто не будет, но я доволен поведением машины. Посмотрим, какой завтра будет погода, ведь по ходу гонки не исключён дождь. Гонка должна получиться интересной».
Карлос Сайнс (3-й): «У меня получился очень чистый и хороший круг, за исключением последнего поворота, на выходе из которого возникла излишняя пробуксовка колёс. Обидно, ведь я всего пять сотых уступил времени поула. Это уже не первая квалификация, когда я так мало уступаю Максу и Шарлю. Надеюсь, в конце сезона уже у меня будет преимущество в пять сотых, и я начну завоёвывать поулы.
Погода завтра может сыграть свою роль – дождь вполне возможен. В гонке многое может произойти, но старт с третьего места открывает передо мной огромные возможности. Я сберёг комплект Soft – у меня отличная позиция, чтобы навязать завтра борьбу Максу Ферстаппену».