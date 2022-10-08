Серхио Перес: «Если в гонке пойдет дождь – будет хорошо»

«Макс проехал отличный круг. Он собрал круг в тот момент, когда это было необходимо. Нам же в свою очередь не удалось в достаточной степени прибавить в третьем сегменте квалификации. Особенно неудачным для меня вышел первый быстрый круг. Мы потеряли пару десятых секунды. Думаю, мы могли оказаться выше, но в любом случае с хорошим настроем ждем завт