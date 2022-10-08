Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
25 минут назад

Серхио Перес: «Если в гонке пойдет дождь – будет хорошо»

Sports.ru

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги квалификации к Гран-при Японии, в которой занял четвертое место.

Серхио Перес: «Если в гонке пойдет дождь – будет хорошо»
Фото: Sports.ruSports.ru

«Макс проехал отличный круг. Он собрал круг в тот момент, когда это было необходимо. Нам же в свою очередь не удалось в достаточной степени прибавить в третьем сегменте квалификации. Особенно неудачным для меня вышел первый быстрый круг. Мы потеряли пару десятых секунды. Думаю, мы могли оказаться выше, но в любом случае с хорошим настроем ждем завт

Если в гонке пойдет дождь – будет хорошо. Это может добавить непредсказуемости. Да ти болельщикам будет интереснее. Но посмотрим, что в итоге будет завтра», – рассказал Перес.

Автоспорт,Серхио Перес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители