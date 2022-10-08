Бабушка Ферстаппена отругала его за неосторожное сравнение

Бабушка лидера чемпионата «Формулы-1» Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл» сообщила, что ей пришлось отругать внука за слова, сказанные им во время Гран-при Великобритании.
Во время той гонки пилот выразил недовольство своей скоростью и сказал в радиосообщении, что пилотирует «как бабушка».
«За эти годы я не раз получала большое удовольствие от множества гонок «Формулы-1». Но то, что сейчас творит Макс — это нечто совсем особенное. У него такая насыщенная жизнь, но он хочет, чтобы мы были рядом на последних этапах сезона перед тем, как он выиграет свой второй титул. Он всегда был семейным парнем и ни капельки не изменился за прошедшие годы.
Но в том сообщении он допустил ошибку, и мне пришлось сделать ему выговор по этому поводу. Я совсем не вожу как старая бабушка!» — заявила Марианна Ферстаппен британскому изданию The Mirror.
Ферстаппен мог досрочно стать чемпионом «Формулы-1» 2022 года во время Гран-при Сингапура, прошедшего в прошлые выходные, но в итоге занял лишь седьмое место и упустил эту возможность.
Ранее генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал, почему руководство «Формулы-1» приняло решение расторгнуть контракт с телеканалом.
«Были нюансы с оплатой — от Ф-1 недоставало необходимых документов, и они пытались использовать неоплату в качестве причины по выходу из сделки. Потом они решили вообще уйти из России. А там и санкции в Англии подоспели — это фактически и стало основной причиной по прекращению контракта», — сказал Тащин.