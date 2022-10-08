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2 часа назад

Бабушка лидера "Формулы-1" Ферстаппена отругала его за неосторожное сравнение

Газета.Ru

Бабушка лидера чемпионата «Формулы-1» Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл» сообщила, что ей пришлось отругать внука за слова, сказанные им во время Гран-при Великобритании.

Бабушка Ферстаппена отругала его за неосторожное сравнение
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Во время той гонки пилот выразил недовольство своей скоростью и сказал в радиосообщении, что пилотирует «как бабушка».

«За эти годы я не раз получала большое удовольствие от множества гонок «Формулы-1». Но то, что сейчас творит Макс — это нечто совсем особенное. У него такая насыщенная жизнь, но он хочет, чтобы мы были рядом на последних этапах сезона перед тем, как он выиграет свой второй титул. Он всегда был семейным парнем и ни капельки не изменился за прошедшие годы.

Но в том сообщении он допустил ошибку, и мне пришлось сделать ему выговор по этому поводу. Я совсем не вожу как старая бабушка!» — заявила Марианна Ферстаппен британскому изданию The Mirror.

Ферстаппен мог досрочно стать чемпионом «Формулы-1» 2022 года во время Гран-при Сингапура, прошедшего в прошлые выходные, но в итоге занял лишь седьмое место и упустил эту возможность.

Ранее генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал, почему руководство «Формулы-1» приняло решение расторгнуть контракт с телеканалом.

«Были нюансы с оплатой — от Ф-1 недоставало необходимых документов, и они пытались использовать неоплату в качестве причины по выходу из сделки. Потом они решили вообще уйти из России. А там и санкции в Англии подоспели — это фактически и стало основной причиной по прекращению контракта», — сказал Тащин.

Автоспорт,Александр Тащин,Макс Ферстаппен,
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