Бабушка Ферстаппена отругала его за неосторожное сравнение

«За эти годы я не раз получала большое удовольствие от множества гонок «Формулы-1». Но то, что сейчас творит Макс — это нечто совсем особенное. У него такая насыщенная жизнь, но он хочет, чтобы мы были рядом на последних этапах сезона перед тем, как он выиграет свой второй титул. Он всегда был семейным парнем и ни капельки не изменился за прошедшие годы.



Но в том сообщении он допустил ошибку, и мне пришлось сделать ему выговор по этому поводу. Я совсем не вожу как старая бабушка!» — заявила Марианна Ферстаппен британскому изданию The Mirror.