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1 час назад

"Это безумие": Ферстаппен о победе в чемпионате "Формулы-1"

Илья Родин

Пилот Red Bull из Нидерландов Макс Ферстаппен рассказал, что не ожидал присуждения такого большого количества очков после укороченной гонки на японском этапе «Формулы-1». Об этом пишет Sky Sports.

"Это безумие": Ферстаппен о победе в чемпионате "Формулы-1"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что гонка Гран-при Японии останавливалась дважды. В первый раз организаторы прекратили соревнования из-за сильного дождя после того, как спортсмены проехали два круга. Во второй раз остановка произошла после 28 кругов.

Несмотря на то, что гонщики не прошли этап в полном объеме, в FIA решили начислить очки участникам заезда. Ферстаппен получил 366 очков, что сделало его фактическим победителем соревнований за четыре этапа до их окончания.

«Это безумие, у меня очень смешанные эмоции», - подчеркнул Ферстаппен. Он пояснил, что не мог даже предположить, что снова станет призером «Формулы-1».

Пилот добавил, что не ожидал такого результата, когда пересек финишную черту. В его представлении, победа на этом этапе является невероятной.

Автоспорт,Макс Ферстаппен,
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