Выезд трактора на трассу на Гран При Японии попал на любительскую камеру

В социальных сетях появилось полная видеозапись выезда эвакуатора на трассу на втором круге Гран При Японии.
На любительской съёмке видно, что трактор появился на трассе буквально за несколько секунд до того как мимо места аварии Карлоса Сайнса проехал сейфти-кар и весь пелотон, в том числе Пьер Гасли.
Гасли, напомним, получил штраф в 20 секунд за то, что под красными флагами ехал со скоростью за 200 км/ч. Сам француз был очень недоволен выездом трактора на трассу и заявил, что мог погибнуть, если бы потерял управление на скользкой трассе.