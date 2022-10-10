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1 час назад

Выезд трактора на трассу на Гран При Японии. Любительская съёмка

autosport.com.ruиещё 1

В социальных сетях появилось полная видеозапись выезда эвакуатора на трассу на втором круге Гран При Японии.

Выезд трактора на трассу на Гран При Японии попал на любительскую камеру
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

На любительской съёмке видно, что трактор появился на трассе буквально за несколько секунд до того как мимо места аварии Карлоса Сайнса проехал сейфти-кар и весь пелотон, в том числе Пьер Гасли.

Гасли, напомним, получил штраф в 20 секунд за то, что под красными флагами ехал со скоростью за 200 км/ч. Сам француз был очень недоволен выездом трактора на трассу и заявил, что мог погибнуть, если бы потерял управление на скользкой трассе.

Автоспорт,Пьер Гасли,
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