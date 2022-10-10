Выезд трактора на трассу на Гран При Японии попал на любительскую камеру

В социальных сетях появилось полная видеозапись выезда эвакуатора на трассу на втором круге Гран При Японии.

Фото: autosport.com.ru autosport.com.ru

На любительской съёмке видно, что трактор появился на трассе буквально за несколько секунд до того как мимо места аварии Карлоса Сайнса проехал сейфти-кар и весь пелотон, в том числе Пьер Гасли.