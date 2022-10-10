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1 час назад

Алонсо обратился к Ферстаппену после его завоевания чемпионского титула

Чемпионат.com

Испанский гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо разместил новый пост в своих социальных сетях, поздравив пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена с завоеванием титула чемпиона мира по итогам нынешнего сезона Формулы-1. «Мои поздравления, Макс. Наслаждайся этим», — написал Алонсо, добавив к сообщению совместное с Ферстаппеном фото.

Алонсо обратился к Ферстаппену после его завоевания чемпионского титула
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, Ферстаппен завоевал чемпионский титул по итогам Гран-при Японии, на котором он добыл победу. При этом на этапе в Японии гонщики проехали лишь 28 кругов из запланированных 53. Ожидалось, что им начислят урезанное количество очков, так как не было преодолено 75% дистанции. В этом случае Ферстаппен не смог бы гарантировать себе чемпионский титул. Однако выяснилось, что в спортивном регламенте Ф-1 есть уточнение: если гонка закончилась в боевом режиме, то пункты про неполную дистанцию не действуют.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:

Автоспорт,Макс Ферстаппен,Фернандо Алонсо,
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