Ральф Шумахер: В инциденте с трактором виноват и Гасли, и FIA

Бывший пилот Формулы 1 Ральф Шумахер высказался об инциденте с преждевременным выездом на трассу трактора на Гран При Японии.

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Когда Пьер Гасли, начавший гонку с пит-лейна, пытался догнать остальную часть пелотона за машиной безопасности, он увидел в нескольких метрах от себя трактор. Позже француз получил 20-секундный штраф за превышение скорости в режиме красных флагов.

«Тема вокруг Пьера Гасли была очень эмоциональной, – написал Шумахер в своей колонке для Sky Sports Germany. – Я могу понять критику пилотов. Они заявили, что не хотят видеть тяжёлую технику, пока на трассе есть машины. Тем не менее это не оправдывает Гасли, гнавшегося за пелотоном со скоростью 250 км/ч в этот момент. Это совсем не умно. Я думаю, что обе стороны должны усомниться в сво

Если нет непосредственной опасности, нет никакой проблемы в том, чтобы дождаться, пока все машины окажутся в боксах, а затем отправить на трассу трактор. Нужно выяснить, почему все пошло не так, обсудить всё с гонщиками.