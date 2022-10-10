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1 час назад

Ральф Шумахер недоволен отношением Haas к Мику

autosport.com.ru

Бывший гонщик Формулы 1, а ныне эксперт на немецком ТВ Ральф Шумахер упрекнул команду Haas к фаворитизме к Кевину Магнуссену.

Ральф Шумахер недоволен отношением Haas к Мику
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

Племянник шестикратного победителя Гран При последним перешёл с дождевых на промежуточные шины в гонке на Сузуке и финишировал в результате на последнем, 18-м месте. Как объяснили в команде, они рассчитывали на выезд сейфти-кар, который так и не появился на трассе.

«Haas не первый раз принимает решения в пользу Магнуссена, а не Мика», – цитирует Ральфа Sky Sport.

Магнуссен финишировал 14-м и тоже остался без очков.

Посмотреть текстовую трансляцию Гран При Японии и выставить оценки гонщикам можно на нашем сайте.

Автоспорт,Кевин Магнуссен,
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