Ральф Шумахер недоволен отношением Haas к Мику

Бывший гонщик Формулы 1, а ныне эксперт на немецком ТВ Ральф Шумахер упрекнул команду Haas к фаворитизме к Кевину Магнуссену.
Племянник шестикратного победителя Гран При последним перешёл с дождевых на промежуточные шины в гонке на Сузуке и финишировал в результате на последнем, 18-м месте. Как объяснили в команде, они рассчитывали на выезд сейфти-кар, который так и не появился на трассе.
«Haas не первый раз принимает решения в пользу Магнуссена, а не Мика», – цитирует Ральфа Sky Sport.
Магнуссен финишировал 14-м и тоже остался без очков.
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