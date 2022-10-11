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56 минут назад

W Series осталась без денег – сезон-2022 завершён досрочно

autosport.com.ruиещё 3

Женская гоночная серия завершила сезон-2022 досрочно. Как сообщалось, ещё перед этапом в Сингапуре в сентябре, у организаторов закончились деньги.

"Женская Формула" осталась без денег - сезон пришлось завершить
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

Как говорится в официальном заявлении W Series, несмотря на недавно подписанный контракт с инвесторами, серия осталась без необходимого финансирования. После этого было принято решение сосредоточиться на сборе средств для продолжения существования чемпионата. В частности, принято решение сэкономить деньги на поездках в США и Мексику, где должны были состояться два заключительных этапа сезона-2022.

Таким образом, чемпионом 2022 года признана британская гонщица Джейми Чедвик, которая уже побеждала в чемпионате W Series в 2019-м и 2021-м.

«После того как стало известно о финансовых проблемах, серия получила огромную поддержку. Так что идёт сбор бюджета. Будущее W Series обещает быть светлым», – говорится в заявлении организаторов.

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