"Женская Формула" осталась без денег - сезон пришлось завершить

Женская гоночная серия завершила сезон-2022 досрочно. Как сообщалось, ещё перед этапом в Сингапуре в сентябре, у организаторов закончились деньги.
Как говорится в официальном заявлении W Series, несмотря на недавно подписанный контракт с инвесторами, серия осталась без необходимого финансирования. После этого было принято решение сосредоточиться на сборе средств для продолжения существования чемпионата. В частности, принято решение сэкономить деньги на поездках в США и Мексику, где должны были состояться два заключительных этапа сезона-2022.
Таким образом, чемпионом 2022 года признана британская гонщица Джейми Чедвик, которая уже побеждала в чемпионате W Series в 2019-м и 2021-м.
«После того как стало известно о финансовых проблемах, серия получила огромную поддержку. Так что идёт сбор бюджета. Будущее W Series обещает быть светлым», – говорится в заявлении организаторов.