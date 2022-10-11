"Женская Формула" осталась без денег - сезон пришлось завершить

Женская гоночная серия завершила сезон-2022 досрочно. Как сообщалось, ещё перед этапом в Сингапуре в сентябре, у организаторов закончились деньги.

Как говорится в официальном заявлении W Series, несмотря на недавно подписанный контракт с инвесторами, серия осталась без необходимого финансирования. После этого было принято решение сосредоточиться на сборе средств для продолжения существования чемпионата. В частности, принято решение сэкономить деньги на поездках в США и Мексику, где должны были состояться два заключительных этапа сезона-2022.