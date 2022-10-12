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1 час назад

В Pirelli ответили на критику дождевых шин после Гран При Японии

autosport.com.ruиещё 3

Глава спортивного подразделения Марио Изола ответил на жалобы пилотов на качество дождевых шин после Гран При Японии.

В Pirelli ответили на критику дождевых шин после Гран При Японии
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

Четырёхкратный чемпион мира Ф1 Себастьян Феттель после гонки в Сузуке сказал: «Мы вынуждены ездить на промежуточных шинах, потому что дождевые – хлам – простите, не очень хорошие. Таким образом, мы выбираем меньшее из зол. Весь пелотон ехал на неправильных шинах. Мы все ответственны за это, но у нас есть промежуточный вариант, который намного быстрее, чем дождевые шины – они настолько медленные, что приходится их избегать. Их нужно улучшить».

Двукратный чемпион мира Ф1 Макс Ферстаппен добавил: «Я думаю, что нам нужны дождевые шины получше. Вы видели, что гонщики могли делать в 90-х или начале 2000-х с огромным количеством воды на трассе. Я буду очень рад провести несколько тестовых дней, чтобы попробовать разные типы шин, потому что нам нужно что-то делать. Дождевые шины просто медленные, но не справляются с большим количеством воды».

Однако руководитель Марио Изола объяснил причину проблем: «У нас есть только по одному составу дождевых и промежуточных шин. Они должны работать везде – на 22 разных трассах. Поэтому нам нужно найти наилучший компромисс. Честно говоря, у нас не так много возможностей протестировать дождевые и промежуточные шины. Мы работаем с FIA и командами, но если у нас нет возможности тестировать шины, то мы не можем их развивать. Помните предсезонные тесты в Барселоне? Мы полдня мочили трассу, но условия для дождевых шин всё равно создать не получилось. Тогда все сосредоточились на промежуточных».

Автоспорт,Макс Ферстаппен,Себастьян Феттель,
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