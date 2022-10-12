В Pirelli ответили на критику дождевых шин после Гран При Японии

Глава спортивного подразделения Марио Изола ответил на жалобы пилотов на качество дождевых шин после Гран При Японии.
Четырёхкратный чемпион мира Ф1 Себастьян Феттель после гонки в Сузуке сказал: «Мы вынуждены ездить на промежуточных шинах, потому что дождевые – хлам – простите, не очень хорошие. Таким образом, мы выбираем меньшее из зол. Весь пелотон ехал на неправильных шинах. Мы все ответственны за это, но у нас есть промежуточный вариант, который намного быстрее, чем дождевые шины – они настолько медленные, что приходится их избегать. Их нужно улучшить».
Двукратный чемпион мира Ф1 Макс Ферстаппен добавил: «Я думаю, что нам нужны дождевые шины получше. Вы видели, что гонщики могли делать в 90-х или начале 2000-х с огромным количеством воды на трассе. Я буду очень рад провести несколько тестовых дней, чтобы попробовать разные типы шин, потому что нам нужно что-то делать. Дождевые шины просто медленные, но не справляются с большим количеством воды».
Однако руководитель Марио Изола объяснил причину проблем: «У нас есть только по одному составу дождевых и промежуточных шин. Они должны работать везде – на 22 разных трассах. Поэтому нам нужно найти наилучший компромисс. Честно говоря, у нас не так много возможностей протестировать дождевые и промежуточные шины. Мы работаем с FIA и командами, но если у нас нет возможности тестировать шины, то мы не можем их развивать. Помните предсезонные тесты в Барселоне? Мы полдня мочили трассу, но условия для дождевых шин всё равно создать не получилось. Тогда все сосредоточились на промежуточных».