В Honda оценили вероятность полноценного возвращения в Формулу 1

«В Red Bull попросили нас помочь им в течение одного года, а затем они смогут работать самостоятельно, – сказал в интервью as-web.jp Коджи Ватанабе. – Однако всё оказалось не так просто, поэтому мы решили сохранить такой же формат поддержки до 2025 года. Если бы это было только на один год, подразделение HRC работало бы и без упоминания