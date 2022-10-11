Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+12° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
59 минут назад

В Honda оценили вероятность полноценного возвращения в Формулу 1

Глава подразделения Honda Racing Corporation Коджи Ватанабе рассказал о возможном формате сотрудничества с Red Bull Racing в будущем.

В Honda оценили вероятность полноценного возвращения в Формулу 1
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

Хотя полноценная программа Honda в чемпионате мира свёрнута, японцы продолжают сотрудничать со специалистами из Милтон-Кинса. Причём на Гран При Японии логотипы компании вновь появились на машинах Red Bull Racing и AlphaTauri, а Хельмут Марко подтвердил переговоры с ней. Однако в самой Honda пока не вполне определились с будущим форматом своего участия в Формуле 1.

«В Red Bull попросили нас помочь им в течение одного года, а затем они смогут работать самостоятельно, – сказал в интервью as-web.jp Коджи Ватанабе. – Однако всё оказалось не так просто, поэтому мы решили сохранить такой же формат поддержки до 2025 года. Если бы это было только на один год, подразделение HRC работало бы и без упоминания

Но раз уж речь зашла о более длительном периоде, мы подумали, не лучше ли продемонстрировать приверженность Honda и тесную связь с Red Bull? Но пока рано говорить о том, что произойдёт после 2026 года».

Автоспорт,Хельмут Марко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители