В Honda оценили вероятность полноценного возвращения в Формулу 1

Глава подразделения Honda Racing Corporation Коджи Ватанабе рассказал о возможном формате сотрудничества с Red Bull Racing в будущем.
Хотя полноценная программа Honda в чемпионате мира свёрнута, японцы продолжают сотрудничать со специалистами из Милтон-Кинса. Причём на Гран При Японии логотипы компании вновь появились на машинах Red Bull Racing и AlphaTauri, а Хельмут Марко подтвердил переговоры с ней. Однако в самой Honda пока не вполне определились с будущим форматом своего участия в Формуле 1.
«В Red Bull попросили нас помочь им в течение одного года, а затем они смогут работать самостоятельно, – сказал в интервью as-web.jp Коджи Ватанабе. – Однако всё оказалось не так просто, поэтому мы решили сохранить такой же формат поддержки до 2025 года. Если бы это было только на один год, подразделение HRC работало бы и без упоминания
Но раз уж речь зашла о более длительном периоде, мы подумали, не лучше ли продемонстрировать приверженность Honda и тесную связь с Red Bull? Но пока рано говорить о том, что произойдёт после 2026 года».