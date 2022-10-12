Феттель высказался о завершении карьеры

«Решил бы я завершить карьеру, если бы в последние годы был конкурентоспособен, если бы выигрывал гонки и боролся за титулы? Не знаю – может быть, я бы все равно принял такое решение. А может и нет. Сейчас ответить на этот вопрос невозможно. Но я был там (боролся за титулы), что тоже сыграло свою роль.



Финиш на десятом месте не является для меня чем-то особенным. Как раз потому что я знаю, какового финишировать первым. Если ты никогда не побеждал, то десятое место может принести тебе удовольствие. Я рад, что мне оно удовольствия не приносит, и что я хочу большего. Нужно быть честным с собой. Я люблю побеждать. Это может прозвучать эгоистично или самодовольно, но я занимаюсь гонками ради побед.



К победам привыкаешь, но когда ты перестаешь побеждать, то начинаешь думать о том, как здорово было бы снова выиграть гонку».