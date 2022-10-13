Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+17° в 
USD 63.76EUR 62.59
Войти в почту
1 час назад

В Mercedes признали тактическую ошибку на Гран При Японии

autosport.com.ru

В команде Mercedes признали, что допустили просчёт с пит-стопом Джорджа Рассела во время гонки в Сузуке.

В Mercedes признали тактическую ошибку на Гран При Японии
Фото: Autosport.com.ruAutosport.com.ru

Несмотря на призывы со стороны британца совершить пит-стоп и перейти на промежуточные шины пораньше, как это сделали в других коллективах, на командном мостике «Серебряных Стрел» решили с этим повременить. В итоге Рассел после пит-стопа откатился на 14-ю позицию, и хотя затем прорвался на восьмую, гоночной стратегией он всё равно был недоволен. Свою неправоту признала и команда.

«Мы всё проверили и пришли к выводу, это было неправильное решение, – цитирует гоночного инженера Mercedes Эндрю Шовлина Sky Sports F1. – Мы должны были сделать то, о чём просил Джордж, а именно дать ему круг на свободной трассе. Мы видели, что промежуточные шины были намного быстрее, и теряли время.

Но проблема была в том, что Джордж и Льюис были слишком близко, чтобы мы совершить двойной пит-стоп без потерь. В итоге Джордж уступил несколько позиций. И ему было сложнее обгонять эти соперников, чтобы попытаться получить свободную трассу».

Автоспорт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители