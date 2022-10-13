В Mercedes признали тактическую ошибку на Гран При Японии

В команде Mercedes признали, что допустили просчёт с пит-стопом Джорджа Рассела во время гонки в Сузуке.

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Несмотря на призывы со стороны британца совершить пит-стоп и перейти на промежуточные шины пораньше, как это сделали в других коллективах, на командном мостике «Серебряных Стрел» решили с этим повременить. В итоге Рассел после пит-стопа откатился на 14-ю позицию, и хотя затем прорвался на восьмую, гоночной стратегией он всё равно был недоволен. Свою неправоту признала и команда.

«Мы всё проверили и пришли к выводу, это было неправильное решение, – цитирует гоночного инженера Mercedes Эндрю Шовлина Sky Sports F1. – Мы должны были сделать то, о чём просил Джордж, а именно дать ему круг на свободной трассе. Мы видели, что промежуточные шины были намного быстрее, и теряли время.