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46 минут назад

Племянник Шумахера сломал позвонок в гонке DТМ

Елена Прошина

Сын экс-пилота «Формулы-1» Ральфа Шумахера и племянник Михаэля Шумахера Давид Шумахер сломал позвонок в результате аварии на гонке DTM. Об этом сообщает Autorsport.

Племянник Шумахера сломал позвонок в гонке DТМ
Фото: соцсетисоцсети

По данным портала, гонщик пожаловался на боли в спине дома. Шумахера сразу отвели в больницу, где сделали МРТ. Томография показала, что у него сломан поясничный позвонок. Процесс восстановления займет порядка шести недель. Кроме того ему может потребоваться операция.

В прошлые выходные Шумахер принял участие в гонке в Хоккенхайме, где столкнулся с Томасом Прейнингом. Гонщику сразу оказали медицинскую помощь, но травму не сочли серьезной. В результате инцидента Шумахер не смог заработать очки в дебютном сезоне DTM.

Автоспорт,Михаэль Шумахер,
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