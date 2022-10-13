Племянник Шумахера сломал позвонок в гонке DТМ

Сын экс-пилота «Формулы-1» Ральфа Шумахера и племянник Михаэля Шумахера Давид Шумахер сломал позвонок в результате аварии на гонке DTM. Об этом сообщает Autorsport.

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По данным портала, гонщик пожаловался на боли в спине дома. Шумахера сразу отвели в больницу, где сделали МРТ. Томография показала, что у него сломан поясничный позвонок. Процесс восстановления займет порядка шести недель. Кроме того ему может потребоваться операция.