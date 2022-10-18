Назван самый востребованный гонщик у спонсоров

Восемь гонщиков Формулы 1 попали в рейтинг бизнес-издания SportsPro самых востребованных в мире спортсменов у спонсоров. Наивысшая позиция в рейтинге у Льюиса Хэмилтона – третья.
Помимо гонщика Mercedes, в рейтинг вошли Шарль Леклер (25-й), Макс Ферстаппен (33-й), Джордж Расселл (35-й), Серхио Перес (36-й), Фернандо Алонсо (60-й), Карлос Сайнс (66-й) и Даниэль Риккардо (82-й).
При составлении рейтинга в SportsPro оценивали такие качества спортсменов, как сила бренда, охват аудитории и экономическая отдача от сотрудничества. Первое место в рейтинге занял футболист Криштиану Роналду, второе – теннисистка Серена Уильямс. Помимо них и Льюиса Хэмилтона в первой пятёрке баскетболист Леброн Джеймс и футболист Лионель Месси.