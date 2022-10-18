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48 минут назад

Хэмилтон – самый востребованный гонщик у спонсоров

F1News.ruиещё 1

Восемь гонщиков Формулы 1 попали в рейтинг бизнес-издания SportsPro самых востребованных в мире спортсменов у спонсоров. Наивысшая позиция в рейтинге у Льюиса Хэмилтона – третья.

Назван самый востребованный гонщик у спонсоров
Фото: F1News.ruF1News.ru

Помимо гонщика Mercedes, в рейтинг вошли Шарль Леклер (25-й), Макс Ферстаппен (33-й), Джордж Расселл (35-й), Серхио Перес (36-й), Фернандо Алонсо (60-й), Карлос Сайнс (66-й) и Даниэль Риккардо (82-й).

При составлении рейтинга в SportsPro оценивали такие качества спортсменов, как сила бренда, охват аудитории и экономическая отдача от сотрудничества. Первое место в рейтинге занял футболист Криштиану Роналду, второе – теннисистка Серена Уильямс. Помимо них и Льюиса Хэмилтона в первой пятёрке баскетболист Леброн Джеймс и футболист Лионель Месси.

Автоспорт,Джеймс Леброн,Шарль Леклер,Макс Ферстаппен,Даниэль Риккардо,Серена Уильямс,Серхио Перес,Фернандо Алонсо,Криштиану Роналду,Лионель Месси,Льюис Хэмилтон,
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