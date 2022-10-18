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1 час назад

Эстебан Окон сфотографировался с «Золотым мячом»

Чемпионат.com

Пилот команды «Альпин» француз Эстебан Окон разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками фотографиями, сделанными на церемонии вручения «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту года по версии издания France Football. «Особенная ночь», — подписал фото Окон.

Эстебан Окон сфотографировался с «Золотым мячом»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, «Золотой мяч» достался французскому форварду мадридского «Реала» Кариму Бензема. Карим стал первым после легендарного Зинедина Зидана французом, удостоившимся этой почётной награды. В прошлом сезоне Бензема забил 27 голов и отдал 12 результативных передач в 32 матчах чемпионата Испании. Также на счету форварда 15 голов и две передачи в 12 играх Лиги чемпионов.

Соцсети
Автоспорт,Карим Бензема,Зинедин Зидан,Реал,
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