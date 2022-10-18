Эстебан Окон сфотографировался с «Золотым мячом»

Пилот команды «Альпин» француз Эстебан Окон разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками фотографиями, сделанными на церемонии вручения «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту года по версии издания France Football. «Особенная ночь», — подписал фото Окон.

Напомним, «Золотой мяч» достался французскому форварду мадридского «Реала» Кариму Бензема. Карим стал первым после легендарного Зинедина Зидана французом, удостоившимся этой почётной награды. В прошлом сезоне Бензема забил 27 голов и отдал 12 результативных передач в 32 матчах чемпионата Испании. Также на счету форварда 15 голов и две передачи в 12 играх Лиги чемпионов.