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2 часа назад

Тото Вольф: Не стоит ждать чуда от финального пакета обновлений Mercedes

autosport.com.ru

Руководитель Mercedes Тото Вольф преуменьшил ожидания, связанные с финальным пакетом обновлений, который команда привезёт в Остин в предстоящий уик-энд.

Тото Вольф: Не стоит ждать чуда от финального пакета обновлений Mercedes
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

«Гонки в Сингапуре и Японии разочаровали команду, поскольку нам не удалось попасть в чистый воздух, необходимый для максимизации гоночного темпа машины, – сказал австриец пресс-службе «Серебряных стрел». – Мы хотим уверенно завершить этот сезон, и результаты двух последних гонок только укрепили нашу решимость

Нам нужно воспользоваться ограниченным временем на трассе, чтобы продвинуться вперед в этом сезоне и получить как можно больше знаний для развития машины 2023 года – эти две цели по сути едины. В Остин мы привезём наш последний пакет обновлений в сезоне. Эти новинки не изменят нашу судьбу кардинально, но мы надеемся, что они сделают нас на шаг ближе к лидерам.

Остин – отличный город, в который все мы любим приезжать. COTA – сложная трасса, на которой часто случаются захватывающие гонки, поэтому мы рады вернуться и надеемся устроить отличное шоу для болельщиков».

Автоспорт,Тото Вольф,
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