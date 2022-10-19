Тото Вольф: Не стоит ждать чуда от финального пакета обновлений Mercedes

«Гонки в Сингапуре и Японии разочаровали команду, поскольку нам не удалось попасть в чистый воздух, необходимый для максимизации гоночного темпа машины, – сказал австриец пресс-службе «Серебряных стрел». – Мы хотим уверенно завершить этот сезон, и результаты двух последних гонок только укрепили нашу решимость

Нам нужно воспользоваться ограниченным временем на трассе, чтобы продвинуться вперед в этом сезоне и получить как можно больше знаний для развития машины 2023 года – эти две цели по сути едины. В Остин мы привезём наш последний пакет обновлений в сезоне. Эти новинки не изменят нашу судьбу кардинально, но мы надеемся, что они сделают нас на шаг ближе к лидерам.