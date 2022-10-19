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55 минут назад

Шарль Леклер: О моих ошибках говорят больше, чем следовало бы

autosport.com.ru

Пилот Ferrari Шарль Леклер объяснил свои главные ошибки в сезоне-2022, которые совершил во время гонок в Имоле и Франции.

Шарль Леклер: О моих ошибках говорят больше, чем следовало бы
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

В Имоле монегаск не смог сравняться с темпом Макса Ферстаппена, но попытался набрать дополнительное очко за самый быстрый круг и не удержал машину на трассе, превратив третье место в шестое. Во Франции Леклер лидировал, но тоже допустил разворот, подарив сопернику победу.

«Не думаю, что я ошибался из-за того, что мне приходилось компенсировать недостатки машины, – сказал Леклер в интервью RN365. – В Имоле это было связано с мотивацией домашней для Ferrari гонки, а во Франции я просто допустил ошибку. Но я думаю, что это могло произойти в любой гонке. Я все время стараюсь раздвигать границы, но я не могу изменить прошлое. Мне кажется, об этих ошибках говорят гораздо больше, чем

Честно говоря, я очень доволен этим сезоном. Конечно, мы всегда будем говорить о моих ошибках в Имоле и во Франции, но в 23-х гонках – у нас их слишком много – ты в любом случае в тот или иной момент ошибёшься, особенно когда стремишься к пределу. Так что да, я, наверное, был слишком жадным во Франции, когда в этом не было необходимости. Возможно, и в Имоле лучшее, что я мог сделать, – просто остаться на своей позиции и в итоге добиться большего».

Автоспорт,Шарль Леклер,Макс Ферстаппен,Ferrari,
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