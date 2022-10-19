Шарль Леклер: О моих ошибках говорят больше, чем следовало бы

«Не думаю, что я ошибался из-за того, что мне приходилось компенсировать недостатки машины, – сказал Леклер в интервью RN365. – В Имоле это было связано с мотивацией домашней для Ferrari гонки, а во Франции я просто допустил ошибку. Но я думаю, что это могло произойти в любой гонке. Я все время стараюсь раздвигать границы, но я не могу изменить прошлое. Мне кажется, об этих ошибках говорят гораздо больше, чем

Честно говоря, я очень доволен этим сезоном. Конечно, мы всегда будем говорить о моих ошибках в Имоле и во Франции, но в 23-х гонках – у нас их слишком много – ты в любом случае в тот или иной момент ошибёшься, особенно когда стремишься к пределу. Так что да, я, наверное, был слишком жадным во Франции, когда в этом не было необходимости. Возможно, и в Имоле лучшее, что я мог сделать, – просто остаться на своей позиции и в итоге добиться большего».