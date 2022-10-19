Даниэль Риккардо заявил, что ему нужна передышка

Пилот McLaren Даниэль Риккардо рассказал о том, чем планирует заняться в 2023 году.
По окончании нынешнего сезона австралиец прекратит выступать за коллектив из Уокинга, а контракт с каким-либо другим он так и не подписал. В следующем году он точно не будет боевым пилотом и, по отдельным слухам, он может стать резервным гонщиком Mercedes. Но сам Даниэль настаивает на том, что ему необходима пауза.
«Я начал размышлять над этим после летнего перерыва, – заявил Риккардо Sky Sport F1. – Со временем и после нескольких гонок я ещё больше почувствовал, что это то, что мне нужно. Я хотел бы сделать перерыв, мне нужно немного перезагрузиться, а в 2024 года могут открыться новые возможности.
Конечно, в планах по-прежнему участвовать в Формуле 1. И я намереваюсь вернуться за руль в 2024-м».