Даниэль Риккардо заявил, что ему нужна передышка

По окончании нынешнего сезона австралиец прекратит выступать за коллектив из Уокинга, а контракт с каким-либо другим он так и не подписал. В следующем году он точно не будет боевым пилотом и, по отдельным слухам, он может стать резервным гонщиком Mercedes. Но сам Даниэль настаивает на том, что ему необходима пауза.