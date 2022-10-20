Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 61.59EUR 60.11
Войти в почту
50 минут назад

Бывшая чемпионка UFC Енджейчик выступит на ралли "Дакар"

ТАСС

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) представительница Польши Йоанна Енджейчик в 2023 году выступит на ралли-марафоне "Дакар". Об этом спортсменка рассказала ТАСС в четверг.

Бывшая чемпионка UFC Енджейчик выступит на ралли "Дакар"
Фото: AP Photo/ Frank Franklin IIAP Photo/ Frank Franklin II

"Я сейчас активно готовлюсь, тренируюсь, - сказала Енджейчик. - Мы прошли несколько этапов профессиональной подготовки, у меня есть тренеры и инструкторы, которые со мной работают. Сейчас мы нарабатываем специальные навыки, а в следующем году я планирую выступить на "Дакаре".

Енджейчик 35 лет, в смешанных единоборствах на ее счету 16 побед и 5 поражений.

Гонка "Дакар" пройдет с 31 декабря по 15 января в Саудовской Аравии.

Автоспорт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители