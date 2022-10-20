Бывшая чемпионка UFC Енджейчик выступит на ралли "Дакар"

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) представительница Польши Йоанна Енджейчик в 2023 году выступит на ралли-марафоне "Дакар". Об этом спортсменка рассказала ТАСС в четверг.
"Я сейчас активно готовлюсь, тренируюсь, - сказала Енджейчик. - Мы прошли несколько этапов профессиональной подготовки, у меня есть тренеры и инструкторы, которые со мной работают. Сейчас мы нарабатываем специальные навыки, а в следующем году я планирую выступить на "Дакаре".
Енджейчик 35 лет, в смешанных единоборствах на ее счету 16 побед и 5 поражений.
Гонка "Дакар" пройдет с 31 декабря по 15 января в Саудовской Аравии.