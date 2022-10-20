Бывшая чемпионка UFC Енджейчик выступит на ралли "Дакар"

"Я сейчас активно готовлюсь, тренируюсь, - сказала Енджейчик. - Мы прошли несколько этапов профессиональной подготовки, у меня есть тренеры и инструкторы, которые со мной работают. Сейчас мы нарабатываем специальные навыки, а в следующем году я планирую выступить на "Дакаре".