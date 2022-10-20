«В августе в Спа «Ауди» официально объявила, что присоединяется к чемпионату мира «Формулы-1» в качестве поставщика силовых установок. Это заявление стало результатом напряженной работы при создании нового технического регламента на моторы. Мы также отмечаем, что «Порше» продолжает переговоры с командами «Формулы-1» по поводу своего участия в чемпионате», - приводит слова Сулайема пресс-служба FIA.