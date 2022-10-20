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3 часа назад

Президент FIA бин Сулайем: «Порше» продолжает переговоры с командами «Формулы-1»

Sports.ruиещё 1

Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед бин Сулайем заявил, что «Порше» продолжает переговоры с командами «Формулы-1», вместе с которыми бы он мог принять участие в чемпионате 2026 года.

«В августе в Спа «Ауди» официально объявила, что присоединяется к чемпионату мира «Формулы-1» в качестве поставщика силовых установок. Это заявление стало результатом напряженной работы при создании нового технического регламента на моторы. Мы также отмечаем, что «Порше» продолжает переговоры с командами «Формулы-1» по поводу своего участия в чемпионате», - приводит слова Сулайема пресс-служба FIA.

Ранее сообщалось, что переговоры между «Порше» и «Ред Булл» о совместном участии в чемпионате провалились.

В 2026 году вступает в силу новый моторный регламент. О своем участии в чемпионате с 2026 года ранее объявили в «Ауди», анонсировав сотрудничество с командой «Заубер».

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