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1 час назад

«Феррари» показала Шварцмана за рулём болида, на котором он проведёт практику в США. Фото

Чемпионат.com

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» поделилась фотографией российского пилота Роберта Шварцмана, сидящего за рулём болида гоночного коллектива. На нём Роберт проведёт тренировку на Гран-при США. Соответствующий пост итальянский гоночный коллектив разместил в своих социальных сетях.

«Феррари» показала Шварцмана за рулём болида, на котором он проведёт практику
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, на этапе в Остине Роберт в первой тренировке заменит монегаска Шарля Леклера. Ожидается, что Шварцман примет участие в пятничной тренировке и на последнем Гран-при сезона в Абу-Даби. На этапе в ОАЭ Шварцман заменит испанского гонщика Карлоса Сайнса. Гран-при США состоится с 21 по 23 октября. Ранее Шварцман рассказал, что уже прибыл в Остин.

Соцсети
Автоспорт,Шарль Леклер,Роберт Шварцман,Ferrari,
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