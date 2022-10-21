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42 минуты назад

«Феррари» показала шлем, в котором Роберт Шварцман выступит на Гран-при США. Фото

Чемпионат.com

Пресс-служба команды «Феррари» показала несколько фотографий российского пилота Роберта Шварцмана, в том числе снимок шлема, с которым Роберт будет выступить на предстоящем Гран-при США. Этап в Остине начнётся уже сегодня, 21 октября. Первая тренировка состоится в 22:00 мск.

«Феррари» показала шлем, в котором Шварцман выступит на Гран-при США
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, на этапе в Остине Шварцман в первой свободной практике заменит монегаска Шарля Леклера. Ожидается, что Шварцман примет участие и в последнем Гран-при сезона в Абу-Даби. На этапе в ОАЭ Шварцман должен заменить испанского гонщика Карлоса Сайнса. В прошлом сезоне Роберт стал вице-чемпионом Формулы-2, уступив лишь Оскару Пиастри, который со следующего сезона будет боевым пилотом «Макларена».

Соцсети
Соцсети

Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари»:

Автоспорт,Шарль Леклер,Роберт Шварцман,Ferrari,
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