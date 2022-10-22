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40 минут назад

Формула 1 работает над созданием новой женской категории

autosport.com.ruиещё 2

Руководство Формулы 1 работает над созданием новой женской категории.

Формула 1 работает над созданием новой женской категории
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

После скандального досрочного завершения сезона W Series гоночный мир вновь озаботился проблемой недостаточного представительства женщин в гонках высокого уровня. Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон заявил недавно, что Большие Призы ответствены за будущее женских гонок, и их руководство, судя по всему, это понимает.

Так, BBC Sport сообщает, что в чемпионате мира обдумывают создание новой женской гоночной категории, которую планируют запустить уже в начале 2023 года. Пока не ясно, будет это переформатированная W Series или что-то совсем новое. Речь пока идёт только о финансовой поддержке со стороны Формулы 1.

По информации британских журналистов, в новой категории смогут стартовать гонщицы в возрасте от 16 лет, которых на стартовой решётке должно быть от 12-ти до 15-ти.

Автоспорт,Льюис Хэмилтон,
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