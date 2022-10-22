Испанец Мартин выиграл квалификацию Гран При Малайзии MotoGP

Гонщик Prima Pramac Racing Хорхе Мартин стал сильнейшим в квалификации Гран При Малайзии чемпионата мира MotoGP.

Фото: autosport.com.ru autosport.com.ru

Молодой испанец был быстрым с самого начала второй сессии и начал её с лучшего времени – 1.58,021, под занавес улучшив свой результат до 1.57,790. Он на 0,456 секунды опередил конкурента из Gresini Racing Энеа Бастианини и на 0,664 секунды шестикратного чемпиона премьер-категории из Repsol Honda Team Марка Маркеса, который замкнул первую тройку.

Марку, как и лидеру чемпионата из Ducati Lenovo Team Франческо Баньяе пришлось пробиваться во вторую часть квалификации через первую. Для него обе сессии прошли гладко, в отличие от Пекко, который в обоих случаях упал. Второе падение случилось на последних минутах финального сегмента квалификации, и улучшить Франческо не смог, хотя шёл с опережением.

В итоге Баньяя показал лишь 9-й результат. Однако это всё равно лучше, чем у его главного конкурента из Monster Energy Yamaha MotoGP и действующего чемпиона мира Фабио Куартараро, который не падал, но был недостаточно быстрым, допустил ошибку и квалифицировался лишь 12-м.