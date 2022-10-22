Пилот Ferrari Леклер призвал решить проблемы с видимостью в дождь

Граунд-эффект в чемпионат мира вернулся не только с раскачкой на высоких скоростях, которая стала проблемой для многих команд в начале сезона. Новое аэродинамическое оформление принесло серьёзные трудности в мокрую погоду – очень много воды теперь поднимается в воздух из-под автомобилей. Гонщики призывают разобраться и с этим.

«Мы должны найти решение, – сказал в комментарии для бельгийской телекомпании RTBF пилот Ferrari Шарль Леклер. – Наши выступления зависят от погоды. Если мы одни на трассе, то проблемы нет. Но характеристики новых автомобилей прино

Днища стали очень мощными, они поднимают всю воду в воздух и лишают нас видимости. Иногда мы даже не видим белую полосу сбоку от машины, а она в метре от нас. Это становится ездой на удачу, и тут даже не в погоде проблема».