Льюис Хэмилтон оценил шансы на победу в Гран-при

Льюис Хэмилтон скептически оценивает шансы на победу в Гран-при в 2022 году.

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Пилот «Мерседеса» лидировал в США, однако на последних кругах победу отобрал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Хэмилтон считает, что на оставшихся этапах «Ред Булл» и «Феррари» сохранят значительное преимущество в борьбе за высокие позиции.

«Надо оставаться реалистами. Машина «Ред Булл» была с запасом быстрейшей весь сезон и по-прежнему такой является. Сегодня мы оказались там, где оказались, благодаря надежности. Если бы Шарль [Леклер] и Перес стартовали среди лидеров, к примеру, гонка сложилось бы совершенно иначе, потому что они бы ехали впереди, а мы начали заезд с т

Здорово было стартовать третьим и оказаться в борьбе. Но по чистому темпу соперники опережали нас весь уик-энд. Так было сегодня, так будет в ближайших трех гонках. Если с ними не случится ничего серьезного, весьма маловероятно, что мы посоперничаем с ними по скорости. Но мы выложимся по полной. Мы работаем над болидом, который позволит с ними сражаться.